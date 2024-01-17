"Кричали и мяукали": теннисистка из РФ пожаловалась на фанатов Australian Open после проигрыша (фото)

По ее словам Анастасии Павлюченковой, во время матча несколько зрителей напились и мешали ей сосредоточиться. Возможно, они обратили внимание на ее татуировку на ноге со словом "мяу".

Звезда российского тенниса Анастасия Павлюченкова высказалась с критикой в адрес организаторов Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщает The Daily Mail.

46-я ракетка мира Павлюченкова в среду, 17 января, уступила испанке Пауле Бадосе во втором раунде Australian Open: 6-2, 6-3.

Игра проходила на корте номер 6, где организаторы также построили двухэтажный бар, в который пришли больше 400 человек. Руководитель турнира Крейг Тили назвал его "кортом для вечеринок".

Паула Бадоса после матча Паула Бадоса после матча Паула Бадоса после матча Паула Бадоса после матча

Болельщики могут свободно перемещаться по бару во время игр, при этом негромко играет музыка. Вместе с тем Павлюченкова требует пересмотреть такой подход и жалуется, что фанаты мешали ей во время матча с Бадосой.

"Было очень громко, как в ресторане, люди разговаривали, пили, ели. Не знаю даже, смотрели ли они матч", — рассказала спортсменка.

Анастасия Павлюченкова

По ее словам, несколько парней напились и начали кричать и мяукать (в ее адрес).

"Думаю, может, потому, что у меня на ноге эта татуировка (читается "мяу"), или просто потому, что они выпили. Было действительно неприятно, — сказала теннисистка. — Я была очень расстроена в начале матча. У меня нет проблем с игрой на открытых кортах, но этот был особенным в смысле шума".

Паула Бадоса

Павлюченкова раскритиковала такую концепцию. Она настаивает, что уникальность тенниса как вида спорта стоит сохранить. По ее словам, во время матча она задумалась о том, чем руководствовались авторы такой задумки.

"Да, возможно, для фанатов это очень весело. Но теннис в каком-то смысле особенный вид спорта. Это не бейсбол или другие виды спорта, где можно есть и гулять, или баскетбол. Это совершенно другое. В каком-то смысле здесь очень тихо. Так что да, это было действительно неудобно", — объяснила она.

Директор же турнира Крейг Тайли говорит, что в будущем такой подход, возможно, расширят.

Соперница Павлюченковой Бадоса, которая позировала с болельщиками после победы, тоже раскритиковала новую атмосферу на кортах Australian Open.

Паула Бадоса

Она отметила, что было сложно сосредоточиться на площадке. В 2022 году испанка занимала второе место в рейтинге, но с тех пор опустилась на 100-ю строчку.

Паула Бадоса Паула Бадоса Паула Бадоса

Теперь она вышла в третий раунд и надеется достичь своего лучшего результата в карьере на Открытом чемпионате Австралии.

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