Пожала руку россиянке: отец теннисистки из Украины отреагировал на поступок дочери (видео)

В Федерации тенниса Украинки поведение спортсменки назвали ошибкой, а отец теннисистки считает, что его дочери не хватило опыта участия в таких масштабных соревнованиях.

Украинская теннисистка Елизавета Котляр попала в скандал во время турнира Australian Open. После матча она пожала руку сопернице из России, из-за чего вызвала возмущение в обществе. Отец 16-летней спортсменки прокомментировал скандал. Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины.

В Федерации отметили, что поддерживают общую позицию украинских теннисистов не проводить рукопожатия с представителями стран-агрессоров.

"Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком", — говорится в сообщении.

Отец 16-летней Елизаветы Котляр из Днепра стал на защиту дочери. Он объяснил ее поступок отсутствием опыта в таких масштабных соревнованиях, как турниры серии Grand Slam.

"К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевый ритуал — пожала руку сопернице, не понимала, что за сеткой стояла представительница страны, которая совершила нападение на нашу Родину. Это безусловно была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет", — прокомментировал инцидент отец Елизаветы Котляр.

Российские СМИ успели разнести новость о рукопожатии украинки с их спортсменкой. Поступок украинки прокомментировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Они молодцы, что так поступили. Теннис всегда выделялся среди других видов спорта. Спорт вне политики — это было доказано", - отметил он в интервью российскому государственному информагентству ТАСС.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки Влады Минчевой. После матча спортсменки подошли к сетке и пожали руки.

Напомним, что 27 июля лидера сборной Украины по фехтованию Ольгу Харлан сняли с участия на чемпионате мира после того, как она отказалась пожать руку сопернице из России.

2 января 2024 года польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку представителю РФ Денису Хисматуллину. Россиянин Денис Хисматуллин известен поддержкой президента РФ Владимира Путина. Он неоднократно посещал расположение российских военных и помогал им.