Игрока сборной Украины по баскетболу зарезал 15-летний немецкий школьник: подробности, — Bild

Украинские спортсмены возвращались домой. В автобусе у них произошла ссора с местными школьниками, и те напали на них с ножами, рассказали журналисты.

Игрока сборной Украины по баскетболу Владимира Ермакова в Германии зарезал 15-летний местный школьник. Об этом пишет со ссылкой на свои источники немецкое издание BILD.

Так, накануне в Оберхаузене на западе Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Он выступал за молодежную сборную Украины, а когда началась полномасштабная война с РФ, перебрался в Германию и там играл в немецком клубе Art Giants Düsseldorf.

Он с 18-летним товарищем по команде Артемом Козаченко возвращался домой. В автобусе у них произошла ссора с местными школьниками. Когда спортсмены вышли из автобуса возле железнодорожного вокзала, подростки напали на них с ножами.

От полученных ран Ермаков умер в больнице. Козаченко получил тяжелые ранения и находится в больнице.

Владимир Ермаков Фото: Соцсети

Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Полиция задержала двух подозреваемых. Один из нападавших — 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения. ранее он уже попадал в поле зрения немецкой полиции из-за нападений и ограблений. Другой подозреваемый — 14-летний школьник немецко-греческого происхождения также известен полиции.

Федерация баскетбола города Киева заявила, что нападение было мотивировано национальной принадлежностью пострадавших.

"Накануне очередного матча на них напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы. Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели", — говорится в сообщении федерации.

Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе провело переговоры с главой полиции города Эссен по расследованию убийства украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, МИД взял на особый контроль расследование убийства 17-летнего юноши. Консулы подчеркнули необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности.

Напомним, что в Польше подросток с ножом набросился на девочку из Украины. После нападения ребенка ввели в кому.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли тело 30-летнего украинца, который ушел из дома и не вернулся и находился в розыске.