Вышел из дома и пропал: в Польше нашли мертвым 30-летнего украинца

Правоохранители, по словам журналистов, предварительно исключили причастность третьих лиц к его смерти, поскольку на теле гражданина Украины не было обнаружено видимых повреждений.

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В Польше нашли тело 30-летнего украинца, который ушел из дома и не вернулся и находился в розыске. Об этом пишет польское издание naszemiasto.pl.

Происшествие произошло в городе Новый Томышль (Великопольское воеводство).

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Молодой человек вышел из дома 10 января в селе Глинно вблизи Нового Томышля. Домой он так и не вернулся и перестал выходить на связь. Родные пропавшего мужчины на следующий день обратились с заявлением в полицию.

В тот же день правоохранители начали поиски украинца. В городе появились объявления о розыске пропавшего украинца.

Впоследствии мужчину нашли, но мертвым.

Правоохранители предварительно исключили причастность третьих лиц к его смерти, поскольку на теле не было обнаружено видимых повреждений. Однако дело расследует прокуратура в Новом Томышле. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти украинца.

Напомним, что украинец в Польше "поднял на ноги" полицию и авиацию. Мужчина ушел из дома, не взяв с собой мобильного телефона, а когда через несколько часов так и не вернулся, его родственники решили обратиться за помощью.

Ранее сообщалось, что в городе Освенцим в Польше в ванной без признаков жизни нашли 46-летнюю гражданку Украины. Полицию вызвала ее дочь.