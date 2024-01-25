Беженцы из Украины "подняли" криминогенную ситуацию в Польше, — Rzeczpospolitа

Чаще всего из-за масштабности миграции преступления совершали в Польше украинцы — они составляют более половины иностранцев, которые были привлечены к уголовной ответственности. Далее следуют грузины и белорусы.

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В Польше возросло количество преступлений, совершенных иностранцами. За прошлый год граждане других стран совершили более 17 тысяч преступлений, среди злоумышленников лидируют украинцы. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolitа.

Отмечается, что в течение 2023 года в Польше зафиксировали 17 278 преступлений, которые совершили иностранцы. Это на 2,4 тысячи больше, чем в 2022 году. За последние десять лет количество преступлений в Польше выросло в 5 раз.

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"Чаще всего из-за масштабности миграции преступления совершали украинцы — они составляют более половины иностранцев, привлеченных к уголовной ответственности. Далее следуют грузины и белорусы (2 714 и 1 030 человек соответственно), за ними следуют те, кто приехал в Польшу из Молдовы и России", — пишет издание.

Отмечается, что за последний год выросло, в частности, количество "дерзких" краж, а также количество вождения авто в состоянии алкогольного опьянения. Всего количества таких преступлений 70% совершили граждане Украины. За ними следуют грузины.

Также украинцы в "лидерах" среди нарушителей судебных запретов.

"В Польше 2,5 миллиона граждан Украины, поэтому это явление — эффект масштаба. Возможно, они пьют больше, чаще и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Это может быть связано с разными проблемами, в том числе культурными. Полиция должна выдать всем одинаковые документы. Тогда люди быстро отвыкают от плохого поведения, независимо от того, из какой они страны", — комментирует Мирослав Скорка из Объединения украинцев в Польше.

Выросло в Польше за счет украинцев за год и количество ДТП. Их зафиксировано зафиксировано 336.

Напомним, что в Польше из-за украинки эвакуировали терминал аэропорта и задержали 3 рейса. Женщина оставила вещи, а сама надолго исчезла. Чемодан и сумка всполошили пол аэропорта.

Также в Польше на предприятии задержали 21 работника из Украины и всех отправили за решетку. Украинцев подозревают в участии в организованной преступной группировке по производству сигарет, а за содеянное им грозит наказание.