Вийшов з дому і зник: в Польщі знайшли мертвим 30-річного українця

Правоохоронці, за словами журналістів, попередньо виключили причетність третіх осіб до його смерті, оскільки на тілі громадянина України не було виявлено видимих ушкоджень.

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У Польщі знайшли тіло 30-річного українця, який пішов з дому і не повернувся та перебував у розшуку. Про це пише польське видання naszemiasto.pl.

Подія сталася у місті Новий Томишль (Великопольське воєводство).

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Молодий чоловік вийшов з дому 10 січня в селі Глінно поблизу Нового Томишля. Додому він так і не повернувся та перестав виходити на зв’язок. Рідні зниклого чоловіка наступного дня звернулися із заявою до поліці.

Того ж дня правоохоронці почали пошуки українця. У місті з'явилися оголошення про розшук зниклого українця.

Згодом чоловіка знайшли, але мертвим.

Правоохоронці попередньо виключили причетність третіх осіб до його смерті, оскільки на тілі не було виявлено видимих ушкоджень. Однак справу розслідує прокуратура в Новому Томишлі. Призначено судмедекспертизу для встановлення точної причини смерті українця.

Нагадаємо, що українець у Польщі "підняв на ноги" поліцію та авіацію. Чоловік пішов із дому, не взявши із собою мобільного телефону, а коли за кілька годин так і не повернувся, його родичі вирішили звернутися по допомогу.

Раніше повідомлялося, що в місті Освенцим у Польщі у ванній без ознак життя знайшли 46-річну громадянку України. Поліцію викликала її донька.