"Шахтер" — "Марсель": где и когда смотреть матч 1/8 Лиги Европы

Матч с французской командой станет первым официальным в новом году для "Шахтера". Годом ранее на этом этапе "горняки" не без труда прошли по сумме двух встреч еще одного представителя Лиги 1 — "Ренн".

15 февраля в 19:45 по киевскому времени "Шахтер" сыграет первый в новом году еврокубковый матч. Первый поединок в рамках 1/8 Лиги Европы состоится на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

Где смотреть Лигу Европы: "Шахтер" — "Марсель"

в Украине прямую трансляцию матча покажет платформа MEGOGO

в Испании матч будут транслировать каналы: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, GOL PLAY

в Польше: Viaplay Poland

в Италии: DAZN, SKY Go Italia, Sky Sport, Sky Sport Uno, NOW TV, TV8, Sky Sport Calcio

в Германии: RTL

во Франции: RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ Foot, Molotov, W9, RMC Sport 3

в Англии: BT Sport, BTSport.com, трансляцию также можно будет слушать по радио — BBC Radio 5 Live.

Украинская команда провела подготовку к весне на турецких полях. Матч с французской командой станет и первым официальным в новом году, все предыдущие матчи были контрольными.

Подготовка "Шахтера" к сезону

Вместе с тем годом ранее на этом этапе "Шахтер" прошел по сумме двух встреч еще одного представителя Лиги 1 — "Ренн".

"Марсель" не представляется сильнее прошлогоднего "Ренна". Последние результаты подопечных Дженнаро Гаттузо не воодушевляют болельщиков "провансальцев". В 2024 году команда еще не побеждала.

Команда находится на 8-й строчке в турнирной таблице Чемпионата Франции с отставанием от лидера в 20 пунктов.

Главная звезда нынешнего "Марселя" — 30-летний габонский нападающий Пьер Эмерик Обамеянг. На его счету в этом сезоне 14 мячей (причем 5 в Лиге Европы) и 7 голевых передач.

Жадсон забивает "Марселю" в 2009 году

"Шахтер" и "Марсель" пересекались в еврокубках в сезоне 2008/09. "Горняки" дважды обыграли марсельцев на пути к своему триумфу в последнем розыгрыше Кубка УЕФА, который сменил название на Лигу Европы.

Напомним, что 15 января израильского футболиста задержали в Турции за то, что, празднуя забитый гол, он напомнил о заложниках в плену ХАМАС.

Также сообщалось, что в январе Лионель Месси в третий раз кряду стал игроком года по версии ФИФА.