Получил серьезные травмы: в ФРГ из-за нападения скончался второй украинский баскетболист (фото)

По сообщениям клуба ART Giants из Дюссельдорфа, после жестокого нападения в немецком Оберхаузене Артем Козаченко находился в реанимационном отделении. Но врачи все же не смогли его спасти.

20 февраля баскетбольная команда ART Giants из Дюссельдорфа сообщила о смерти игрока молодежной команды — 18-летнего Артема Козаченко, которому подростки в немецком Оберхаузене (земля Северный Рейн-Вестфалия) нанесли ножевые ранения. В последние дни Козаченко находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь. Об этом сообщается на странице клуба в Instagram.

"Кроме погибшего игрока НББЛ Владимира Ермакова, мы сейчас скорбим и по Артему Козаченко. 18-летний товарищ Вовы скончался от серьезных травм во вторник", — говорится в публикации.

Артем Козаченко

Сообщается, что после нападения на школьников в Оберхаузене Артем находился в реанимационном отделении больницы. Но за последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что врачи ничем больше не могли помочь.

"Как и Вова, 18-летний украинец Артем также был неотъемлемой частью нашей команды НБЛ в Бундеслиге U19. Мы глубоко потрясены, скорбим и прощаемся с еще одним большим баскетбольным талантом <…> Кроме таланта и дисциплинированной преданности баскетболу, Артем был известен как веселый и открытый человек", — сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что немецкая полиция задержала трех подозреваемых в нападении на украинских баскетболистов. Под стражей оказались 14-летний подросток из Герне и еще два — 14 и 15 лет из Гельзенкирхена.

Ранее сообщалось, что выходцы из Украины, игравшие за местный клуб, возвращались домой. В автобусе у них возникла ссора с местными школьниками, которые затем напали с ножами.