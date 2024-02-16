Убийство украинского баскетболиста в Германии: полиция задержала еще троих подозреваемых

Полиция арестовала 14-летнего подростка из Герне и двух парней 14 и 15 лет из Гельзенкирхена по делу об убийстве украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

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В Германии арестовали еще троих подозреваемых в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По словам полиции и прокуратуры, отдел убийств выполнил ордера на арест в пятницу утром 16 февраля. Задержаны 14-летний подросток из Герне и двое парней 14 и 15 лет из Гельзенкирхена.

Сейчас следователи проверяют, могут ли подростки быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Главным подозреваемым остается 15-летний подросток из Гельзенкирхена, который уже находится под стражей.

Что известно об убийстве Ермакова

10 февраля на украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко напала группа подростков с ножами. Инцидент произошел в немецком вокзале в Обергаузене, что в Дюссельдорфе. Причиной нападения могла стать национальная принадлежность пострадавших.

Ермаков от ножевых ранений скончался, Козаченко оказался в реанимации. Тогда же полиция задержала первого подозреваемого — 15-летнего немецко-турецкого школьника.

Министерство иностранных дел взяло на особый контроль расследование убийства украинца.

Ермаков и Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Ранее Ермаков играл в составе юношеской сборной Украины (U-16) по баскетболу.

Напомним, 10 февраля в немецком городке Меттман неизвестный напал на 15-летнего украинца. Между парнем и неизвестным мужчиной вспыхнул спор. Нападавший выкрикивал ксенофобные высказывания, а затем ударил парня по голове неустановленным предметом и скрылся.

3 декабря 2023 года в Париже арестовали террориста, который с ножом напал на туристов, прогуливавшихся возле Эйфелевой башни. Злоумышленником оказался француз иранского происхождения.