Получил травму головы: в Германии за несколько дней до убийства украинца напали на еще одного подростка

Мужчина, предположительно польского происхождения, ксенофобно высказывался в адрес 15-летнего украинца. А потом ударил его неустановленным предметом и убежал.

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В субботу вечером, 10 февраля, неизвестный напал на 15-летнего украинца в немецком городке Меттман, что в земле Северный Рейн-Вестфалия. Об инциденте сообщила полиция 13 февраля, пишет Deutsche Welle.

У подростка травмирована голова, однако угрозы его жизни нет.

По данным BILD на украинца напали, когда тот находился в местной шашлычной. Между ним и неизвестным мужчиной вспыхнул спор. Нападавший выкрикивал ксенофобные высказывания, а затем ударил парня по голове неустановленным предметом и скрылся.

Личность нападавшего правоохранители пока не установили, но полиция объявила его в розыск. По словам очевидцев, нападавший был поляком. Мужчиной ростом около 1,92 м, весом 95 кг, был одет в черное и имел светлые волосы, пишет издание Supertipp online.

Напомню, 12 февраля стало известно, что в Германии неизвестные напали с ножами на двух украинских баскетболистов — Владимира Ермакова и Артема Козаченко. 17-летний Ермаков умер от полученных травм в больнице, а его друг оказался в реанимации. Федерация баскетбола города Киева предположила, что причиной нападения могла стать национальная принадлежность подростков.

Впоследствии немецкое издание BILD написало, что украинского баскетболиста убил 15-летний местный школьник немецко-турецкого происхождения. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Злоумышленник уже ранее попадал в поле зрения немецкой полиции из-за нападений и ограблений.