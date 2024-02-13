Отримав травму голови: у ФРН за декілька днів до вбивства українця напали на ще одного підлітка

Чоловік, імовірно польського походження, ксенофобно висловлювався на адресу 15-річного українця. А потім вдарив його невстановленим предметом і втік.

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У суботу ввечері, 10 лютого, невідомий напав на 15-річного українця у німецькому містечку Меттман, що у землі Північний Рейн-Вестфалія. Про інцидент повідомила поліція 13 лютого, пише Deutsche Welle.

У підлітка травмована голова, проте загрози його життю немає.

За даними BILD на українця напали, коли той перебував у місцевій шашличній. Між ним та невідомим чоловіком спалахнула суперечка. Нападник вигукував ксенофобні висловлювання, а потім ударив хлопця по голові невстановленим предметом і втік.

Особу нападника правоохоронці поки не встановили, але поліція оголосила його у розшук. За словами очевидців, нападник був поляком. Чоловіком зростом близько 1,92 м, вагою 95 кг, був одягнений у чорне і мав світле волосся, пише видання Supertipp online.

Нагадаю, 12 лютого стало відомо, що у Німеччині невідомі напали з ножами на двох українських баскетболістів — Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. 17-річний Єрмаков помер від отриманих травм у лікарні, а його друг опинився в реанімації. Федерація баскетболу міста Києва припустила, що причиною нападу могла стати національна приналежність підлітків.

Згодом німецьке видання BILD написало, що українського баскетболіста вбив 15-річний місцевий школяр німецько-турецького походження. Злочин потрапив на камери відеоспостереження. Зловмисник уже раніше потрапляв у поле зору німецької поліції через напади та пограбування.