Гравця збірної України з баскетболу зарізав 15-річний німецький школяр: подробиці, — Bild

Українські спортсмени поверталися додому. В автобусі у них сталася сварка з місцевими школярами, і ті напали на них із ножами, розповіли журналісти.

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Гравця збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова у Німеччині зарізав 15-річний місцевий школяр. Про це пише з посиланням на свої джерела німецьке видання BILD.

Так, напередодні в Оберхаузені на заході Німеччині убили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Він виступав за молодіжну збірну України, а коли почалася повномасштабна війна з РФ, перебрався до Німеччини і там грав у німецькому клубі Art Giants Düsseldorf.

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Він з 18-річним товаришем по команді Артемом Козаченком повертався додому. В автобусі у них сталася сварка з місцевими школярами. Коли спортсмени вийшли з автобуса біля залізничного вокзалу, підлітки напали на них із ножами.

Від отриманих ран Єрмаков помер у лікарні. Козаченко отримав важкі поранення і перебуває у лікарні.

Володимир Єрмаков Фото: Соцмережi

Злочин потрапив на камери відеоспостереження. Поліція затримала двох підозрюваних. Один із нападників — 15-річний школяр німецько-турецького походження. раніше він уже потрапляв у поле зору німецької поліції через напади та пограбування. Інший підозрюваний – 14-річний школяр німецько-грецького походження також відомий поліції.

Федерація баскетболу міста Києва заявила, що напад був мотивований національною приналежністю постраждалих.

"Напередодні чергового матчу на них напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці. Уся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", — йдеться в повідомленні федерації.

Генеральне консульство України в Дюссельдорфі провело переговори із головою поліції міста Ессен щодо розслідування вбивства українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, МЗС взяло на особливий контроль розслідування вбивства 17-річного юнака. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності.

Нагадаємо, що у Польщі підліток з ножем накинувся на дівчинку з України. Після нападу дитину ввели в кому.

Раніше повідомлялося, що у Польщі знайшли тіло 30-річного українця, який пішов з дому і не повернувся та перебував у розшуку.