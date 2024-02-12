Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: поліція затримала нападника, — МЗС

На баскетболістів Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напала група підлітків з ножами. Ймовірно, через національність.

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Міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Про це у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності", — заявив Ніколенко.

За його словами, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії.

Крім того, на контролі українського консульства лікування іншого постраждалого українця. Йому надають необхідну медичну допомогу в лікарні Ессена. Його стан стабільний, загроз життю немає.

Ввечері 12 лютого Федерація баскетболу України міста Києва повідомила, що на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка у німецькому Дюссельдорфі напали невідомі з ножем. Це сталося напередодні чергового матчу на юних баскетболістів. За попередньою інформацією, нападники — 8 молодих людей арабської зовнішності. Лікарі не змогли врятувати 17-річного Володимра Єрмакова.

17-річний українець отримав ножові поранення під час суперечки на вокзалі в Обергаузені (місто в адміністративному районі Дюссельдорфа — ред.) з групою підлітків. Про це пише німецьке видання Rheinische Post. За даними прокуратури та поліції, словесна перепалка виникла між двома групами молоді на автобусній зупинці.

Володимир Єрмаков лише в липні 2023 року переїхав до Дюссельдорфа. Разом з Артемом Козаченко грав за місцеву молодіжну команду "ART Giants" (U-19). Раніше Єрмаков займався баскетболом у Києві і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

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