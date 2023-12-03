В Париже арестовали террориста, который с ножом напал на туристов у Эйфелевой башни

Один турист погиб, двое получили ранения.

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В Париже арестовали террориста, который с ножом напал на туристов, прогуливающихся у Эйфелевой башни. В полиции раскрыли его личность: это француз иранского происхождения. Он убил туриста из Германии и ранил еще двоих, в том числе англичанина. Он является известным осужденным террористом с серьезными психическими проблемами. Ранее террорист открыл огонь по людям на остановке в Израиле. Об этом пишет Daily Mail.

26-летний Арманд Раджабпур-Мияндоаб в 2016 году был приговорен к четырем годам тюремного заключения за террористический заговор. Был освобожден из тюрьмы в 2020 году и остался жить дома со своими родителями, проходя "психиатрическое и неврологическое лечение".

Террористический акт в Париже

Как сообщают в полиции, Арманд использовал нож и молоток, чтобы убить 24-летнего немецко-филиппинского туриста, а затем напал еще на двух пока неназванных жертв, среди которых был гражданин Британии.

Он кричал "Аллаху Акбар", когда его схватила парижская полиция, обездвижив его электрошокером.

Задержание террориста

Согласно документам обвинения, сын двух иранских беженцев, родившийся во Франции, Арманд принял ислам в 2015 году после того, как сторонник ИГИЛ радикализировал его в Интернете.

Раджабпур-Мияндоаб был хорошо известен тем, что налаживал онлайн-связи с другими террористами, включая Ларосси Абаллу, который затем зарезал двух полицейских в Маньянвиле в июне 2016 года.

Еще одним его другом в Facebook был Адель Кермиш, один из виновников убийства католического священника в Сент-Этьен-дю-Рувре в том же году.

Позже Раджабпур-Мияндоаб заявил, что завершил "программу дерадикализации", заявив, что он потерял интерес к терроризму.

По словам источника в полиции, ему назначили курс лечения от "психиатрических и неврологических проблем".

В суде в 2018 году Арманд заявил: "Исламизм разрушал мою жизнь", и сообщил, что начал пить пиво и есть свинину — действия, которые запрещены для практикующих мусульман.

Но активность в Интернете показала, что Раджабпур-Мияндоаб все еще исследовал способы изготовления фосфорных бомб и разместил видео на котором он в маске делал политические заявления.

В какой-то момент он обвинил Францию ​​в соучастии в "военных преступлениях", совершенных израильскими силами и часто жаловался, что "мусульман убивают в Афганистане и Палестине".

Напомним, нападение произошло в субботу вечером и потрясло Францию, где сейчас наблюдается рост напряженности на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС.

Арманд ударил немецкого туриста, родившегося на Филиппинах в 1999 году, ножом в спину.

Второй жертвой нападения был британец, который гулял со своей женой, когда Арманд Р. напал на него сзади.

"Семья находилась на авеню Президента Кеннеди, когда на них напали. Мужчину ударили молотком по голове", — сообщил источник.

Англичанина срочно доставили в больницу, где его состояние позже охарактеризовали как "стабильное". По словам источника, третья жертва также получила серьезные ранения в результате удара молотком.

Напомним, ранее в Израиле предположили, что война против ХАМАС продлится более года.