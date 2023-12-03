У Парижі заарештували терориста, який із ножем напав на туристів біля Ейфелевої вежі

Один турист загинув, двоє дістали поранення.

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У Парижі заарештували терориста, який із ножем напав на туристів, що прогулювалися біля Ейфелевої вежі. У поліції розкрили його особу: це француз іранського походження. Він убив туриста з Німеччини і поранив ще двох, зокрема англійця. Він є відомим засудженим терористом із серйозними психічними проблемами. Раніше терорист відкрив вогонь по людях на зупинці в Ізраїлі. Про це пише Daily Mail.

26-річного Арманда Раджабпура-Міяндоаба 2016 року засудили до чотирьох років тюремного ув'язнення за терористичну змову. Був звільнений із в'язниці 2020 року і залишився жити вдома зі своїми батьками, проходячи "психіатричне та неврологічне лікування".

Терористичний акт у Парижі

Як повідомляють у поліції, Арманд використовував ніж і молоток, щоб убити 24-річного німецько-філіппінського туриста, а потім напав ще на двох поки що неназваних жертв, серед яких був громадянин Британії.

Він кричав "Аллаху Акбар", коли його схопила паризька поліція, знерухомивши його електрошокером.

Затримання терориста

Згідно з документами обвинувачення, син двох іранських біженців, який народився у Франції, Арманд прийняв іслам у 2015 році після того, як прихильник ІДІЛ радикалізував його в Інтернеті.

Раджабпур-Міяндоаб був добре відомий тим, що налагоджував онлайн-зв'язки з іншими терористами, включно з Лароссі Абаллою, який потім зарізав двох поліцейських у Маньянвілі в червні 2016 року.

Ще одним його другом у Facebook був Адель Керміш, один із винуватців убивства католицького священика в Сент-Етьєн-дю-Руврі того ж року.

Пізніше Раджабпур-Міяндоаб заявив, що завершив "програму дерадикалізації", заявивши, що він втратив інтерес до тероризму.

За словами джерела в поліції, йому призначили курс лікування від "психіатричних і неврологічних проблем".

У суді 2018 року Арманд заявив: "Ісламізм руйнував моє життя", і повідомив, що почав пити пиво і їсти свинину — дії, які заборонені для практикуючих мусульман.

Але активність в Інтернеті засвідчила, що Раджабпур-Міяндоаб все ще досліджував способи виготовлення фосфорних бомб і розмістив відео, на якому він у масці робив політичні заяви.

У якийсь момент він звинуватив Францію в співучасті у "військових злочинах", скоєних ізраїльськими силами, і часто скаржився, що "мусульман вбивають в Афганістані та Палестині".

Нагадаємо, напад стався в суботу ввечері і потряс Францію, де зараз спостерігається зростання напруженості на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Арманд ударив німецького туриста, який народився на Філіппінах у 1999 році, ножем у спину.

Другою жертвою нападу був британець, який гуляв зі своєю дружиною, коли Арманд Р. напав на нього ззаду.

"Сім'я перебувала на авеню Президента Кеннеді, коли на них напали. Чоловіка вдарили молотком по голові", — повідомило джерело.

Англійця терміново доставили в лікарню, де його стан пізніше охарактеризували як "стабільний". За словами джерела, третя жертва також дістала серйозні поранення внаслідок удару молотком.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі припустили, що війна проти ХАМАС триватиме понад рік.