В Ізраїлі двоє терористів відкрили вогонь по людях на зупинці: є загиблі та поранені (відео)

За даними ЗМІ, нападники зупинили машину на перехресті й почали стріляти в мирних мешканців із гвинтівки та пістолета. Їх ліквідували на місці.

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Приблизно о 7:40 ранку в Ізраїлі сталася стрілянина. Двоє осіб загинули, ще семеро — поранені. Про це 30 листопада повідомили в IsraelHayom.

Стрілянина сталася на перехресті на виїзді з Єрусалиму. Двоє нападників приїхали туди на машині та відкрили вогонь по мирних мешканцях, які стояли на зупинці. Обох злочинців ліквідували.

Відомо, що терористи були озброєні гвинтівкою М-16 і пістолетом. Вони вбили 24-річну жінку та 73-річного чоловіка. Ще семеро постраждалих були госпіталізовані.

Фото з місця подій Фото: israelhayom.co.il

"Ми маємо сотні повідомлень про напади щодня. Нам вдалося нейтралізувати досить багато нападів, але, на жаль, сьогодні вранці нам це не вдалося", — заявили в поліції.

Шосе в бік Єрусалима наразі перекрито для руху, там працює поліція.

У Globes пізніше проінформували, що кількість загиблих унаслідок стрілянини зросла до трьох осіб.

У ЗМІ передали, що терористи приїхали на місце події на автівці Ford, яка належала одному з них. У цій машині пізніше знайшли гільзи із сотнями куль.

Фото з місця подій Фото: israelhayom.co.il

Повідомляється, що нападників ліквідували двоє резервістів і цивільний, який проїжджав неподалік місця інциденту.

В IsraelHayom уточнили, що третя загибла — це жінка. Її вік невідомий.

Декілька постраждалих унаслідок стрілянини — у важкому стані.

"Цей інцидент доводить, наскільки важливою є видача зброї. Попри критику всяких партій і надалі роздаватимемо зброю. Зброю, що рятує життя", — заявив міністр національної безпеки Ізраїля Ітамар Бен-Ґвір.

Нагадаємо, у Таїланді паралімпієць застрелив свою наречену, її матір і її сестру. Це сталося на очах гостей, які прийшли на весілля пари.

Чоловік у Японії влаштував стрілянину в лікарні та захопив заручників на пошті. Двоє чоловіків отримали поранення.