У Японії чоловік влаштував стрілянину в лікарні і захопив заручників: є поранені (фото)

Поліція оточила поштове відділення, де сховався стрілець. За попередніми оцінками журналістів, під дулом пістолета він тримає від двох до десяти людей.

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Невідомий чоловік захопив заручників у поштовому відділенні міста Варабі в Японії. Незадовго до цього він побував у лікарні міста Тода в префектурі Сайтама неподалік від Токіо, де сталась стрілянина. Про надзвичайну подію повідомили на порталі Straitstimes.

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На порталі посилаються на повідомлення від поліції Варабі, згідно з яким про інцидент стало відомо о 14:15 за місцевим часом (о 7:15 за Києвом). Незнайомець проник у поштове відділення, перед цим вчинивши стрілянину в лікарні. На пошті він захопив в заручники двох працівниць. Як стверджують правоохоронці, при собі він має "щось схоже на пістолет".

Поліція оточила квартал, де сталось захоплення заручників. Пропонують 300 жителям навколишніх будинків евакуюватись до безпечного місця. Також попереджають, що потрібно уникати триповерхової будівлі, де сховався зловмисник.

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За дві години після появи незнайомця на пошті на місце подій прибули спеціальні підрозділи для ведення перемовин, інформує портал. Також вказують на припущення, що у приміщенні перебувають до 10 осіб, а нападник може мати при собі отруйний газ.

Перед поштою підозрюваний побував у Центральній загальній лікарні міста Тода. ЗМІ розповіли, що він під'їхав до будівлі педіатрії, пластичної хірургії та дерматології на мотоциклі. За мить вистрелив з пістолета, не заходячи всередину, та утік з місця подій. За попередніми даними поранено двоє осіб: 40-річний лікар та 60-річний пацієнт. Наразі невідомо, наскільки важким є їхній стан.

На світлинах з місця подій можна роздивитись чоловіка у бейсболці та білій сорочці. Орієнтовний зріст — 165 см, пишуть медіа. Пістолет прикріплений до шнура на шиї незнайомця.

Зазначимо, про затримання нападника поки що даних немає. Місцева влада рекомендувала школярам міста Тода не виходити за межі навчальних закладів, поки триває поліцейська спецоперація.

Місце, де відбулось захоплення заручників, розташована за 40 км від центру Токіо. Відстань між двома точками, де побував зловмисник — близько 1 км.

Стрілянина в Японії: місце інциденту біля Токіо Фото: Google maps

26 жовтня відбулась стрілянина на протилежному боці планети — в США. Тоді нападник пройшовся по кількох розважальних центрах, убивши близько 20 людей. Живим його затримати не вдалось: поліція відшукала його мертве тіло.

30 жовтня стало відомо про стрілянину під час святкування Геловіну. Інцидент почався з суперечки двох угрупувань, а завершився десятком поранених.

Нагадуємо, у червні невідомий чоловік розстріляв вечірку на честь випускного у США: постраждало троє осіб. 28 березня стався напад на християнську школу: поліція повідомила особу злочинця — ним виявився чоловік-трансгендерна жінка.