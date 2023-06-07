"Це мало бути безпечне місце": у США сталася стрілянина на випускному, є загиблі

Двох чоловіків зловмисник застрелив на місці, ще один загинув внаслідок отриманого поранення. У поліції вчинок убивці назвали "боягузливим".

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У США озброєний чоловік влаштував стрілянину на випускному. Він застрелив двох людей та поранив ще п’ятьох на місці. Про інцидент з посиланням на пресконференцію тимчасового начальника поліції Ричмонда Ріка Едвардса розповіли у Reuters 7 червня.

Як відомо, 6 червня озброєний чотирма пістолетами чоловік стріляв у натовп поблизу місця проведення церемонії вручення дипломів у середній школі в американському місті Ричмонд, що в штаті Вірджинія. За даними поліції, 19-річний зловмисник знав одну з жертв, у яку вистрілив посеред натовпу. У ЗМІ написали, що йому можуть висунути звинувачення у двох вбивствах другого ступеня.

"Коли такий натовп, невинні люди потрапляють у хаос, і саме це сталося сьогодні. Очевидно, що це мало бути безпечне місце… Це просто неймовірно трагічно, що хтось вирішив прихопити зброю під час цього інциденту та посіяти терор на нашу спільноту", — заявив Едвардс.

Він назвав вчинок злочинця "огидним та боягузливим", адже конфлікт лише з однією людиною вилився у стрілянину в натовпі. За інформацією поліції, загиблими були чоловіки віком 18 та 36 років. Повідомлення медіа про те, що вони були батьком і сином, керівник не підтвердив.

Журналісти передали, що один з поранених — 31-річний чоловік — отримав несумісні з життям травми, а четверо інших — віком 14, 32, 55 та 58 років — вижили.

Окрім того, за словами Едвардса, внаслідок стрілянини постраждала 9-річна дівчинка, яку під час хаосу збила машина. Також, як проінформував правоохоронець, багато людей отримали травми внаслідок падінь.

У ЗМІ розповіли, що підозрюваний втік з місця злочину пішки, однак був схоплений поліціянтами.

Нагадаємо, 3 травня сталася стрілянина у початковій школі "Владислав Рибнікар" у Белграді. Журналісти проінформували, що внаслідок інциденту загинули 10 осіб. За даними ЗМІ, учень під дією наркотиків розстріляв вчительку, охоронця та 8 дітей через погану оцінку.

Раніше, 15 квітня, зловмисник застрелив понад 6 підлітків на святкуванні Дня народження у США.