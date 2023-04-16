Два шутинги за годину: на вечірці в США загинули щонайменше 6 підлітків, — ЗМІ (фото, відео)

За непідтвердженими даними, озброєна людина вистрілила у 12 дітей, які прийшли на день народження. Незадовго до цього випадку, за словами журналістів, в іншому штаті Кентуккі сталася ще одна стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей.

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Вечірка з нагоди дня народження в США закінчилася масовою стріляниною, внаслідок якої загинуло кілька дітей. У суботу, 15 квітня, у день народження одного з підлітків у Дадевілі (штат Алабама) зловмисник, за словами очевидця, застрелив понад шість тінейджерів. Про це повідомляє Fox News.

Трагічний випадок стався приблизно о 10:30 за місцевим часом. Представники поліції не називають точну кількість жертв, але на фото, які зробив свідок, видно тіла щонайменше шістьох підлітків, що лежать на землі.

За його словами, загальна кількість жертв — понад шість, до того ж деякі з них загинули на місці.

"Кількість жертв була великою, в тому числі й люди, які загинули на місці, офіційна кількість поки невідома. Загиблі були накриті білими простирадлами", — пояснив свідок.

Ті, хто зібрався біля місцевої лікарні

На фото, опублiкованому у Twitter, видно, що група людей зібралася біля місцевої лікарні після трагедії на вечірці.

За деякими даними, озброєна людина вистрілила щонайменше у 12 дітей

Раніше того ж дня стало відомо про схожий випадок із застосуванням вогнепальної зброї. У Старому Луїсвіллі загинули двоє людей, ще кілька отримали важкі поранення. Випадок стався приблизно о 9 годині вечора в суботу 15 квітня у місцевому парку, де під час стрілянини зібралися сотні відвідувачів.

Минулого тижня співробітник банку в Луїсвіллі, озброєний гвинтівкою, відкрив вогонь на своєму робочому місці, водночас було вбито п'ятьох людей, включаючи й близького друга губернатора штату Кентуккі. Стрiлянину транслювали в прямому ефірі в Instagram.

Нагадаємо, що в США відбулася стрілянина у християнській школі. За даними поліції, 28-річна трансгендерна жінка могла керуватися мотивами помсти.

Раніше повідомлялося, що під час масштабних навчань у французькому місті імітували вуличні бої. Такий сценарій відпрацьовувало місцеве керівництво, яке врахувало досвід воєнних дій в Україні.