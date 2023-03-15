"Стрільба в центрі міста": у Франції військові заполонили вулиці (відео)

У межах масштабних навчань імітація боїв проходила прямо на вулицях Каора. Місцеві жителі з цікавістю стежили за процесом операцій британських і французьких військових. Такого сценарію дійшли з огляду на досвід воєнних дій в Україні.

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У місті Каор на півдні Франції проходять спільні з британцями навчання, у яких військові відпрацьовують ведення бою в міській місцевості. Для їх проведення ніхто не став обмежувати рух і доступ цивільних. Про це повідомляє The War Zone.

На вулицях міста лунала стрільба холостих патронів, але місцеві жителі продовжували прогулюватися Каором, наче нічого й не було. Наголошується, що в Каорі відпрацьовувався гіперреалістичний сценарій навчань, який є частиною значно більшого набору багатонаціональних навчань, які проводяться на території Франції. У виданні зазначають, що військові відпрацьовували дії в міському середовищі, щоб підготуватися до бою у величезних містах із усіма можливими перешкодами й тактичними можливостями.

Очевидно, на кадрах 2-й Королівський гуркський стрілецький полк британської армії, який розташувався на вулицях міста. Снайпери та кулеметники розташувалися у звичайній міській забудові. Частина людей знімала все дійство на телефони, тоді як інша спокійно проходила повз розташування військових.

"Ополченці Тантала, ви оточені! Порядок дій: вилучіть магазин зі зброї, киньте зброю позаду й повільно рухайтеся в бік солдатів ОРІОН", — лунало з гучномовця поряд.

Поряд зі стрільбою холостими патронами застосовувалися димові шашки, і по всьому місту було чути звуки гелікоптерів. Французька армія заявила, що заздалегідь поінформувала громадян про навчання. Навчання MOUT зосереджені на тому, щоб покращити навички ведення бойових дій у міській забудові. Війна в Україні показує, що бойові зіткнення можуть перекинутися на міста й селища, де проживають люди.

Нагадаємо, 14 березня бійці ЗСУ у Великій Британії пройшли навчання з ведення траншейних боїв. Інструкторами виступили австралійські військові.

9 березня у МВС показали підготовку штурмової бригади "Спартан" перед її відправкою на фронт.