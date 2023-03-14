Максимальні навантаження: у Британії бійці ЗСУ пройшли навчання з ведення траншейних боїв

У Генштабі розповіли, що українські новобранці пройшли підготовку в умовах максимально наближених до бойових. Інструктори з Австралії підвищували рівень втоми бійців і моделювали ситуації, які можуть виникнути у реальному бою.

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Українські військовослужбовці завершили навчання з ведення траншейних бойових дій у реалістичних умовах у межах базової загальновійськової підготовки у Великій Британії. Підготовка проходила під керівництвом інструкторів 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських Сил Оборони, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ 13 березня.

У повідомленні йдеться, що українські новобранці ознайомилися з тонкощами створення оборонної позиції та ведення оборонних та атакувальних бойових дій. Водночас австралійські інструктори організували підготовку з максимальним навантаженням, наближеним до реалій на полі бою.

"Окопні навчання зосереджені на побудові окопної системи в умовах втоми, разом із координуванням розвідки ворожих позицій та наступального патрулювання", — розповів один із командирів австралійського батальйону.

Зокрема, наші бійці виконували роботи з облаштування окопів і навчалися діям в парах у межах розташування свого індивідуального окопу. При цьому бійців у випадковому порядку турбували в нічний час, щоб підвищити рівень їхньої втоми та змоделювати ситуації, які можуть виникнути у реальних бойових умовах.

"Навчання реалістичне та вимогливе — воно імітує середовище високого стресу і високих ставок, в якому слухачі повинні мати можливість ефективно працювати", — зазначили інструктори.

Також було зазначено, що деякі з українських військовослужбовців прибули з передової і вже мають досвід окопної війни. Тому вони ділилися своїми навичками із новобранцями, підвищуючи в такий спосіб розуміння умов реального бою.

"Навчання часом було обопільним, адже деякі військовослужбовці, які прийшли з передової і які збираються одразу повернутися на неї, і тому ця підготовка є найбільш реалістичною для них", — наголосили австралійські військові.

Нагадаємо, українські бійці на передовій застосовують приманки для виявлення снайперських позицій противника. Водночас використовуються методи часів Першої Першої світової, коли одягали манекенів і з допомогою перископа виявляли ворожих снайперів.