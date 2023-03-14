Максимальные нагрузки: в Британии бойцы ВСУ прошли обучение по ведению траншейных боев

В Генштабе рассказали, что украинские новобранцы прошли подготовку в условиях максимально приближенных к боевым. Инструкторы из Австралии повышали уровень усталости бойцов и моделировали ситуации, которые могут возникнуть в реальном бою.

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Украинские военнослужащие завершили обучение по ведению траншейных боевых действий в реалистичных условиях в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании. Подготовка проходила под руководством инструкторов 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Сил Обороны, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ 13 марта.

В сообщении говорится, что украинские новобранцы ознакомились с тонкостями создания оборонительной позиции и ведения оборонительных и атакующих боевых действий. При этом австралийские инструкторы организовали подготовку с максимальной нагрузкой, приближенной к реалиям на поле боя.

"Окопные учения сосредоточены на построении окопной системы в условиях усталости, вместе с координированием разведки вражеских позиций и наступательного патрулирования", — рассказал один из командиров австралийского батальона.

В частности наши бойцы выполняли работы по обустройству окопов и обучались действиям в паре пределах индивидуального окопа. При этом бойцов в случайном порядке беспокоили в ночное время, чтобы повысить уровень их усталости и смоделировать ситуации, которые могут возникнуть в реальных боевых условиях.

"Обучение реалистично и требовательно — оно имитирует среду высокого стресса и высоких ставок, в которой слушатели должны иметь возможность эффективно работать", — отметили инструкторы.

Также было отмечено, что некоторые из украинских военнослужащих, прибыли из передовой и уже имеют опыт окопной войны. Поэтому они делились своими навыками с новобранцами, повышая таким образом понимание условий реального боя.

"Обучение порой было обоюдным, ведь некоторые военнослужащие, которые пришли с передовой и которые собираются сразу вернуться на нее, и поэтому эта подготовка является наиболее реалистичной для них", — подчеркнули австралийские военные.

Напомним, украинские бойцы на передовой применяют приманки для выявления снайперских позиций противника. При этом используются методы времен Первой мировой войны, когда одевали манекенов и с помощью перископа обнаруживали вражеских снайперов.