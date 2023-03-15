"Стрельба в центре города": во Франции военные заполонили улицы (видео)

В рамках масштабных учений имитация боев проходила прямо на улицах Каоры. Местные жители с интересом следили за процессом операций британских и французских военных. К такому сценарию пришли учитывая опыт военных действий в Украине.

Related video

В городе Каора на юге Франции проходят совместные с британцами учения, в которых военные отрабатывают ведение боя в городской местности. Для их проведения никто не стал ограничивать движение и доступ гражданских. Об этом сообщает The War Zone.

На улицах города звучала стрельба холостых патронов, но местные жители продолжали прогуливаться Каорой словно ничего не бывало. Отмечается, что в Каоре отрабатывался гиперреалистичный сценарий учений, которой является частью гораздо более крупного набора многонациональных учений, проводимые на территории Франции. В издании отмечают, что военные отрабатывали действия в городской среде, чтобы подготовиться к бою в огромных городах со всеми возможными препятствиями и тактическими возможностями.

Предположительно, на кадрах 2-й Королевский гуркхский стрелковый полк британской армии, который расположился на улицах города. Снайпера и пулеметчики расположились в обычной городской застройке. Часть людей снимало все действо на телефоны, тогда как другая спокойна проходила мимо расположения военных.

"Ополченцы Тантала, вы окружены! Порядок действий: изымите магазин из оружия, бросьте оружие сзади и медленно двигайтесь в сторону солдат ОРИОН", — разносилось из громкоговорителя рядом.

Наряду со стрельбой холостыми выстрелами применялись дымовые шашки, и по всему городу были слышны звуки вертолетов. Французская армия заявила, что заранее проинформировала граждан об учениях. Учения MOUT сосредоточены на том, чтобы улучшить навыки ведения боевых действий в городской застройке. Война в Украине показывает, что боестолкновения могут перекинуться на города и поселки, где проживают люди.

Напомним, 14 марта бойцы ВСУ в Великобритании прошли обучение по ведению траншейных боев. Инструкторами выступили австралийские военные.

9 марта в МВД показали подготовку штурмовой бригады "Спартан" перед ее отправкой на фронт.