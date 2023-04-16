Два шутинга за час: на вечеринке в США погибли не менее 6 подростков, — СМИ (фото, видео)

По неподтвержденным данным, вооруженный человек выстрелил в 12 детей, пришедших на день рождения. Незадолго до этого ЧП, по словам журналистов, в другом штате Кентукки произошла еще одна стрельба, в результате которой погибли двое человек.

Related video

Вечеринка по случаю дня рождения в США закончилась массовой стрельбой, в результате которой погибло несколько детей. В субботу, 15 апреля, в день рождения одного из подростков в Дадевиле (штат Алабама) злоумышленник, по словам очевидца, застрелил больше шести тинейджеров. Об этом сообщает Fox News.

Трагический случай произошел примерно 10:30 вечера по местному времени. Представители полиции не называют точное число жертв, но на фото, которые сделал свидетель, видны тела по меньшей мере шести подростков, лежащих на земле.

По его словам, общее число жертв — больше шести, причем некоторые из них погибли на месте.

"Число жертв было большим, в том числе и люди, которые погибли на месте, официальное количество погибших пока неизвестно. Погибшие были накрыты белыми простынями", — пояснил свидетель.

Собравшиеся у местной больницы

На фотографии, выложенной в Twitter, видно, что группа людей собралась возле местной больницы после трагедии на вечеринке.

По некоторым данным, вооруженный человек выстрелил по меньшей мере в 12 детей.

Ранее в тот же день стало известно о похожем случае с применением огнестрельного оружия. В Старом Луисвилле погибли два человека, еще несколько получили тяжелые ранения. Случай произошел примерно в 9 часов вечера в субботу 15 апреля в местном парке, где во время стрельбы собрались сотни посетителей.

На минувшей неделе сотрудник банка в Луисвилле, вооруженный винтовкой, открыл огонь на своем рабочем месте, при этом были убиты пять человек, включая и близкого друга губернатора штата Кентукки. Произошедшее транслировалось в прямом эфире в Instagram.

Напомним, что в США произошла стрельба в христианской школе. По сведениям полиции, 28-летняя трансгендерная женщина, которая устроила стрельбу, могла руководствоваться мотивами мести.

Ранее сообщалось, что во время масштабных учений во французском городе имитировали уличные бои. Такой сценарий отрабатывался местным руководством, которое учло опыт военных действий в Украине.