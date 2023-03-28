"Нацеливалась на случайных учеников": в США произошла стрельба в христианской школе

В полиции предполагают, что 28-летняя трансгендерная женщина, устроившая стрельбу в школе, могла руководствоваться "негодованием" из-за того, что ей когда-то приходилось там учиться.

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В понедельник, 27 марта, в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) 28-летняя трансгендерная женщина Одри Хейл устроила стрельбу в христианской школе The Covenant School. Об этом пишет NBC News.

Сообщается, что Хейл застрелила шесть человек, среди которых трое детей. По данным полиции, она является выпускницей данного учебного заведения и имела подробную карту здания, которую использовала при подготовке к преступлению.

Стрельба велась из двух полуавтоматических винтовок типа AR-15 и пистолета. Согласно официальной информации, спустя 14 минут после поступления оповещения в службу экстренной помощи Хейл была застрелена.

Начальник полиции Джон Дрейк Лестеру Холту отметил, что точные мотивы стрелка пока неизвестны. По его словам, женщина вела неизбирательную стрельбу и "нацеливалась на случайных учеников в школе".

"Есть мнение, что было какое-то негодование из-за того, что пришлось ходить в эту школу", — предположил полицейский.

В издании также отметили, что это уже третий случай стрельбы в американских школах за 2023 год.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее "душераздирающим, худшим семейным кошмаром" и похвалил правоохранителей за быструю реакцию.

"Мы должны сделать больше, чтобы защитить наши школы, чтобы они не превратились в тюрьмы", — заявил американский лидер.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 марта в российском селе Голубое в Московской области неизвестный мужчина начал стрелять во двор из балкона своей квартиры. Перед тем, как открыть огонь, стрелок запускал из окна фейерверки.

Еще мы писали о том, что 10 марта в Гамбурге в церкви Свидетелей Иеговы произошла стрельба, в результате которой погибли 7 человек и 8 людей получили ранения. Среди пострадавших есть несколько тяжелораненых.