Стрельба в Подмосковье: мужчина открыл огонь из автомата прямо с балкона (видео)

По словам очевидцев, житель села Голубое сначала пускал фейерверки из окна своей квартиры, а затем начал стрелять очередями во двор.

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В ночь с 16 на 17 марта в селе Голубое Московской области Российской Федерации неизвестный мужчина открыл стрельбу во двор из балкона своей квартиры. Об этом сообщило российское издание "ТАСС".

"Инцидент произошел в деревне Голубое. Предварительно, мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются", — говорится в публикации.

Российские журналисты также сообщают со ссылкой на главное управление МВД РФ по Московской области, что очевидцы инцидента пожаловались в правоохранительные органы на звуки, "похожие на хлопки". В пресс-службе ведомства заявили, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия. О жертвах пока не сообщается.

В РФ мужчина начал стрельбу с балкона

По словам очевидцев, прежде чем открыть автоматную очередь с балкона, россиянин пускал из окна своей квартиры фейерверки.

О том, что к стрелку из Голубого приехали сотрудники полиции, сообщил Telegram-канал "РЕН ТВ", опубликовав соответствующее видео. В публикации утверждают, что злоумышленник сам открыл правоохранителям дверь и дает показания.

Полиция наведалась к стрелку из Подмосковья

Авторы канала также утверждают, ссылаясь на данные МВД РФ, что стрельба в Подмосковье велась из охолощенного оружия.

Напомним, что 9 марта в российском городе Нижневартовск сотрудник мэрии устроил стрельбу после употребления алкоголя и 80 таблеток антигистаминного препарата. По данным СМИ, он забаррикадировался в квартире вместе с малолетним сыном и требовал повесить на центральной площади города несколько чиновников.

Ранее, 6 марта, также стало известно о стрельбе в Курской области Российской Федерации между солдатами мотострелковой бригады, отбывающими срочную службу. Один из военнослужащих открыл огонь на поражение, что привело к смерти его сослуживца.