В РФ экс-чиновник мэрии устроил стрельбу и потребовал повесить нескольких коллег, — СМИ (фото)

44-летний мужчина, являющийся членом партии "Единая Россия", записал видеообращение к журналистам и пообещал рассказать, кто из местных чиновников обворовывал городской бюджет в течение 5 лет.

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В российском Нижневартовске работник местной мэрии, употребивший 80 таблеток антигистаминного препарата, устроил стрельбу. Мужчина закрылся в квартире с сыном и позвонил журналистам с требованием повесить на центральной площади города несколько чиновников. Об этом сообщает Mash.

По данным Mash, мужчина находился под действием алкоголя и антигистаминных препаратов. Он забаррикадировался в квартире вместе с малолетним сыном и угрожал самоубийством и лишением жизни ребенка.

Мужчина записал звуковое обращение и направил его журналистам. Он обещал рассказать, "если его не убьют снайперы", кто из местных чиновников ворует, поскольку в течение 5 лет собирал такую информацию. Основным его требованием стала публичная казнь не менее 6 чиновников.

"Мои требования просты. Повесить на городской площади", — сказал он.

Впоследствии росСМИ сообщили, что жителей двух ближайших домов эвакуировали, а когда правоохранители пытались попасть внутрь квартиры, чиновник открыл огонь. Сообщается, что в результате стрельбы никто не пострадал, а 44-летнего мужчину в конце концов задержали.

Позже РосСМИ проинформировали, что стрелок — экс-сотрудник мэрии Нижневартовска, и его уволили "неделю назад за злоупотребление алкоголем". В мэрии он занимал должность начальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества. Также известно, что стрелок является членом путинской партии "Единая Россия".

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