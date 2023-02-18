"Тир по людям": в Кривом Роге произошла перестрелка, объявлен план перехват (видео)

По данным местных пабликов, молодые люди вели стрельбу из травматического пистолета и помпового оружия. Одного из стрелков впоследствии задержали.

Related video

Вечером в субботу, 18 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области произошла перестрелка в районе жилого массива Соцгород, полиция объявила план перехват для поиска серебристого внедорожника BMW, на котором скрылись вооруженные люди. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

На месте происшествия работает полиция. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На опубликованных видеозаписях отчетливо слышны выстрелы.

Компания молодых людей на внедорожнике что-то не поделила с водителем другого автомобиля. Вооруженные молодые люди открыли огонь из помпового оружия и травматического пистолета.

Один из молодых людей вышел из автомобиля и "устроил тир по людям", говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

[ + – ] Вооруженный человек

Впоследствии появилась информация о задержании стрелков в Кривом Роге.

Ранее Фокус сообщал, что в Кривом Роге запускают производство украинских дронов-камикадзе. На производственных мощностях могут производить до сотен аппаратов в месяц. Сборка одного БПЛА длится порядка четырех часов, себестоимость одного дрона — 2000 долларов.

Напомним, что военному РФ, убитому в пьяной перестрелке с силовиками из ФСБ в Херсоне, решили установить памятную доску. В ходе инцидента, который произошел в июне 2022 года, когда Херсон еще находился под оккупацией, были застрелены двое сотрудников ФСБ и один контрактный военнослужащий. Однако в РФ заявили, что сержант погиб "при исполнении воинского долга".