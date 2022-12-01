Военному РФ, убитому в пьяной перестрелке с ФСБ в Херсоне, установят памятную доску (фото)

В результате инцидента в оккупированном облцентре было застрелено двое сотрудников российской спецслужбы и один контрактник ВС РФ. В России теперь заявляют, что сержант погиб "при исполнении воинского долга".

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Российскому сержанту Сергею Обухову, погибшему в Херсоне в пьяной перестрелке с участием ФСБ и ВС РФ, установят мемориальную доску в его родном селе Шилекша Ивановской области, чтобы почтить его гибель "при исполнении воинского долга". Об этом сообщается на официальной странице местной администрации в социальной сети "ВКонтакте".

Как уточняется, церемония открытия памятной доски и уголка памяти погибшего состоится 9 декабря. Имя российского военного увековечат на фасаде здания школы, где он учился.

Как стало известно, командир отделения звукометрической разведки батареи артиллерийской разведки сержант Обухов также посмертно награжден орденом мужества.

[ + – ] Памятную табличку в Шилекше откроют 9 декабря

Пьяная перестрелка в Херсоне: что произошло?

17 июня российские военнослужащие устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ в оккупированном Херсоне в одном из местных кафе. В результате инцидента трое из них были убиты и еще двое ранены. Один сотрудник ФСБ, чью личность не установили, скрылся с места происшествия.

Как сообщал Следственный комитет России, четверо военнослужащих Временной оперативной группы № 9 ФСБ — Игорь Якубинский, Сергей Привалов, Дмитрий Бородин и Евгений Тихонов — около 20 часов вечера вошли в кафе "Еда.Топи" на улице Ушакова, где у них завязалась ссора с двумя контрактниками –– сержантом Сергеем Обуховым и младшим сержантом Игорем Судиным, которые распивали алкоголь. Сотрудники ФСБ сделали замечание военным по поводу распития спиртного в военной форме и с оружием, говорится в отчете следователей. В результате Обухов открыл огонь по силовикам.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров придумал оправдание для обстрелов Херсона. Он заявил, что во время Второй мировой войны Сталинград тоже бомбили, чтобы "немцы убежали".

11 ноября ВСУ освободили Херсон от российских захватчиков. Местные жители приветствовали украинских бойцов в центре города, а над зданием ОГА повесили флаг Украины.