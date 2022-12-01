Військовому РФ, убитому в п'яній перестрілці з ФСБ у Херсоні, встановлять пам'ятну дошку (фото)

Внаслідок інциденту в окупованому облцентрі застрелено двох співробітників російської спецслужби та одного контрактника ЗС РФ. У Росії тепер заявляють, що сержант загинув "під час виконання військового обов'язку".

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Російському сержанту Сергію Обухову, який загинув у Херсоні у п'яній перестрілці за участю ФСБ та ЗС РФ, встановлять меморіальну дошку в його рідному селі Шилекша Іванівської області, щоби вшанувати його загибель "під час виконання військового обов'язку". Про це повідомляється на офіційній сторінці місцевої адміністрації у соціальній мережі "ВКонтакте".

Як уточнюється, церемонія відкриття пам'ятної дошки та куточка пам'яті загиблого відбудеться 9 грудня. Ім'я російського військового увічнять на фасаді будівлі школи, де він навчався.

Як стало відомо, командира відділення звукометричної розвідки батареї артилерійської розвідки сержанта Обухова також посмертно нагороджено орденом мужності.

[ + – ] Пам'ятну табличку у Шилекші відкриють 9 грудня

П'яна стрілянина у Херсоні: що сталося?

17 червня російські військовослужбовці влаштували стрілянину зі співробітниками ФСБ в окупованому Херсоні в одному з місцевих кафе. Внаслідок інциденту троє з них вбито та ще двох поранено. Один співробітник ФСБ, чию особу не встановили, втік з місця події.

Як повідомляв Слідчий комітет Росії, четверо військовослужбовців Тимчасової оперативної групи № 9 ФСБ — Ігор Якубинський, Сергій Привалов, Дмитро Бородін та Євген Тихонов — близько 20 години вечора увійшли до кафе "Їжа.Топі" на вулиці Ушакова, де у них почалася сварка з двома контрактниками — сержантом Сергієм Обуховим та молодшим сержантом Ігорем Судіним, які розпивали алкоголь. Співробітники ФСБ зробили зауваження військовим щодо розпивання спиртного у військовій формі та зі зброєю, йдеться у звіті слідчих. У результаті Обухів відкрив вогонь по силовиках.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров вигадав виправдання для обстрілів Херсона. Він заявив, що під час Другої світової війни Сталінград також бомбардували, щоб "німці втекли".

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон від російських загарбників. Місцеві жителі вітали українських бійців у центрі міста, а над будинком ОДА повісили прапор України.