"Тир по людях": у Кривому Розі сталася перестрілка, оголошено план перехоплення (відео)

За даними місцевих пабліків, молоді люди вели стрілянину з травматичного пістолета та помпової зброї. Одного зі стрільців згодом затримали.

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Увечері в суботу, 18 лютого, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася стрілянина в районі житлового масиву Соцмістечко, поліція оголосила план перехоплення для пошуку сріблястого позашляховика BMW, на якому втекли озброєні люди. Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

На місці події працює поліція. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

На опублікованих відеозаписах виразно чути постріли.

Компанія молодиків на позашляховику щось не поділила з водієм іншого автомобіля. Озброєні молоді люди відкрили вогонь із помпової зброї та травматичного пістолета.

Один із хлопців вийшов з автомобіля та "влаштував тир по людях", йдеться в повідомленні одного з Telegram-каналів.

[ + – ] Озброєна людина

Згодом з'явилася інформація про затримання стрільців у Кривому Розі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Кривому Розі запускають виробництво українських дронів-камікадзе. На виробничих потужностях можуть виготовляти до сотень апаратів на місяць. Складання одного БПЛА триває близько чотирьох годин, собівартість одного дрона — 2000 доларів.

Нагадаємо, що військовому РФ, убитому в п'яній перестрілці із силовиками із ФСБ у Херсоні, вирішили встановити пам'ятну дошку. Під час інциденту, який стався у червні 2022 року, коли Херсон ще перебував під окупацією, було застрелено двох співробітників ФСБ та одного контрактного військовослужбовця. Однак у РФ заявили, що сержант загинув "під час виконання військового обов'язку".