У РФ ексчиновник мерії влаштував стрілянину і вимагав повісити кількох колег, — ЗМІ (фото)

4-річний чоловік, який є членом партії "Єдина Росія", записав відеозвернення до журналістів і пообіцяв розповісти, хто з місцевих чиновників обкрадав міський бюджет впродовж 5 років.

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У російському Нижньовартовську працівник місцевої мерії, який вжив 80 таблеток антигістамінного препарату, влаштував стрілянину. Чоловік зачинився у квартирі з сином і зателефонував до журналістів з вимогою повісити на центральній площі міста кілька чиновників. Про це повідомляє Mash.

За даними Mash, чоловік перебував під дією алкоголю та антигістамінних препаратів. Він забарикадувався у квартирі разом із малолітнім сином і погрожував самогубством та позбавленням життя дитини.

Чоловік записав звукове звернення і надіслав його журналістам. Він обіцяв розповісти, "якщо його не вб'ють снайпери", хто з місцевих чиновників краде, оскільки впродовж 5 років збирав таку інформацію. Основною його вимогою стала публічна страта щонайменше 6 чиновників.

"Мої вимоги прості. Повісити на міській площі", — сказав він.

Згодом росЗМІ повідомили, що жителів двох найближчих будинків евакуювали, а коли правоохоронці намагалися потрапити всередину квартири, чиновник відкрив вогонь. Повідомляється, що в результаті стрілянини ніхто не постраждав, а 44-річного чоловіка зрештою затримали.

Пізніше росЗМІ проінформували, що стрілець — експрацівник мерії Нижньовартовська, і його звільнили "тиждень тому за зловживання алкоголем". У мерії він обіймав посаду начальника відділу техобслуговування і експлуатації майна. Також відомо, що стрілець є членом путінської партії "Єдина Росія".

У Росії 6 березня сталася стрілянина між строковиками мотострілецької бригади. Один із строковиків розстріляв з автомата 2 осіб. Стрілець перебував у караулі, але товариші не відреагували на його слова: "Стій, хто йде". Тож він відкрив вогонь на ураження.

У Кривому Розі Дніпропетровської області сталася стрілянина. Поліція оголосила план перехоплення авто, на якому втекли озброєні люди. Компанія молодиків щось не поділила з водієм іншого автомобіля. Озброєні молоді люди відкрили вогонь із помпової зброї та травматичного пістолета.