Стрілянина в Підмосков'ї: чоловік відкрив вогонь з автомата прямо з балкона (відео)

За словами очевидців, мешканець села Голубоє спочатку пускав феєрверки з вікна своєї квартири, а потім почав стріляти чергами надвір.

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У ніч із 16 на 17 березня у селі Голубоє Московської області Російської Федерації невідомий чоловік відкрив стрілянину у двір із балкона своєї квартири. Про це повідомило російське видання "ТАРС".

"Інцидент стався в селі Блакитне. Попередньо, чоловік відкрив стрілянину з автомата з балкона багатоповерхового житлового будинку. Обставини та причина події встановлюються", — йдеться у публікації.

Російські журналісти також повідомляють з посиланням на головне управління МВС РФ у Московській області, що очевидці інциденту поскаржилися до правоохоронних органів на звуки, "схожі на бавовну". У пресслужбі відомства заявили, що співробітники поліції прибули на місце події. Про жертв поки не повідомляється.

У РФ чоловік почав стрілянину з балкона

За словами очевидців, перш ніж відкрити автоматну чергу з балкона, росіянин пускав із вікна своєї квартири феєрверки.

Про те, що до стрільця з Голубого приїхали співробітники поліції, повідомив Telegram-канал "РЕН ТВ", опублікувавши відповідне відео. У публікації стверджують, що зловмисник сам відкрив правоохоронцям двері та дає свідчення.

Поліція навідалася до стрілка з Підмосков'я

Автори каналу також стверджують, посилаючись на дані МВС РФ, що стрілянина в Підмосков'ї велася з вихолощеної зброї.

Нагадаємо, що 9 березня в російському місті Нижньовартівськ співробітник мерії влаштував стрілянину після вживання алкоголю та 80 таблеток антигістамінного препарату. За даними ЗМІ, він забарикадувався у квартирі разом із малолітнім сином та вимагав повісити на центральній площі міста кількох чиновників.

Раніше, 6 березня, також стало відомо про стрілянину в Курській області Російської Федерації між солдатами мотострілецької бригади, які відбувають термінову службу. Один із військовослужбовців відкрив вогонь на поразку, що призвело до смерті його товариша по службі.