"Націлювалася на випадкових учнів": у США відбулася стрілянина у християнській школі

У поліції припускають, що 28-річна трансгендерна жінка, яка влаштувала стрілянину в школі, могла керуватися "обуренням" через те, що колись їй доводилося там вчитися.

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У понеділок, 27 березня, в американському місті Нешвілл (штат Теннессі) 28-річна трансгендерна жінка Одрі Хейл вчинила стрілянину в християнській школі The Covenant School. Про це пише NBC News.

Повідомляється, що Хейл застрелила шістьох осіб, серед яких троє дітей. За даними поліції, вона є випускницею цього навчального закладу та мала докладну карту будівлі, яку використала під час підготовки до злочину.

Стрілянина велася з двох напівавтоматичних гвинтівок типу AR-15 та пістолета. Згідно з офіційною інформацією, через 14 хвилин після надходження оповіщення в службу екстреної допомоги Хейл була застрелена.

Начальник поліції Джон Дрейк Лестеру Холту зазначив, що точні мотиви стрілка поки невідомі. За його словами, жінка вела невиборну стрілянину і "націлювалася на випадкових учнів у школі".

"Є думка, що було якесь обурення через те, що довелося ходити до цієї школи", — припустив поліцейський.

У виданні також наголосили, що це вже третій випадок стрілянини в американських школах за 2023 рік.

Президент США Джо Байден назвав подію "несамовитим, найгіршим сімейним кошмаром" і похвалив правоохоронців за швидку реакцію.

"Ми маємо зробити більше, щоб захистити наші школи, щоб вони не перетворилися на в'язниці", — заявив американський лідер.

Нагадаємо, що в ніч із 16 на 17 березня у російському селі Блакитне у Московській області невідомий чоловік почав стріляти у двір із балкона своєї квартири. Перш ніж відкрити вогонь, стрілець запускав з вікна феєрверки.

Ще ми писали про те, що 10 березня в Гамбурзі в церкві Свідків Єгови сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 7 людей та 8 людей отримали поранення. Серед постраждалих є кілька тяжко поранених.