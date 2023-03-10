Є загиблі та поранені: у церкві в Гамбурзі сталася масова стрілянина

За словами журналістів, слідство не має інформації про мотив злочину. Також є припущення, що одним із загиблих є сам злочинець.

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У районі Альстердорф у Гамбурзі у церкві Свідків Єгови сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинули 7 людей, також 8 отримали поранення. Про це пише видання Bild.

Повідомляється, що перші постріли почули після 21:00 за місцевим часом. За версією слідства, серед постраждалих є кілька тяжко поранених. Місцеві жителі були попереджені про "крайню небезпеку" через додаток для попередження про стихійні лиха.

Також видання пише, що 17 людей не зазнали поранень, проте їх довелося евакуювати з місця події у великій машині швидкої допомоги.

"Близько 21:15 нам почали надходити дзвінки про те, що там стріляли. Найближчі співробітники кинулися до храму та почули постріл при вході до будівлі!" — сказав журналістам представник поліції Гамбурга.

Також видання повідомляється, що сьомого загиблого знайшли на верхньому поверсі будівлі. Можливо, це і є сам злочинець, проте впевненості у цьому правоохоронці поки що не мають. При цьому ознак того, що зловмисник втік також немає.

Повідомляється, що поліцейські жодного разу не відкривали вогонь. Наразі ситуація спокійна. Фахівці також перевірили будинок на наявність мін. Достовірної інформації про мотиви злочинів у слідства поки немає.

Мер Гамбурга Петер Ченчер заявив, що подія його шокувала.

"Мої глибокі співчуття сім'ям загиблих. Екстрені служби працюють щосили, щоб вистежити злочинця (злочинців) і з'ясувати передісторію", — зазначив він.

Нагадаємо, що в РФ ексчиновник мерії влаштував стрілянину і зажадав повісити кількох колег. 44-річний чоловік, який є членом партії "Єдина Росія", записав відеозвернення до журналістів і пообіцяв розповісти, хто з місцевих чиновників обкрадав міський бюджет протягом 5 років.

Також повідомлялося, що в США чоловік влаштував пожежу на атомному човні. 25-річний робітник верфі Кейсі Джеймс Ф'юрі підпалив ганчірки на борту атомного підводного човна, за що суд засудив його до 17 років федеральної в'язниці. Пожежа перетворила судно на розпечену піч, постраждали 7 людей. Збитки оцінили у $700 млн.