Есть погибшие и раненые: в церкви в Гамбурге произошла массовая стрельба

По словам журналистов, у следствия нет информации о мотиве преступления. Также есть предположения, что одним из погибших является сам преступник.

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В районе Альстердорф в Гамбурге в церкви Свидетелей Иеговы произошла стрельба. В результате инцидента погибли 7 человек, также 8 получили ранение. Об этом пишет издание Bild.

Сообщается, что первые выстрелы услышали после 21:00 по местному времени. По версии следствия, среди пострадавших есть несколько тяжелораненых. Местные жители были предупреждены о "крайней опасности" через приложение для предупреждения о стихийных бедствиях.

Также издание пишет, что 17 человек не получили ранения, однако их пришлось эвакуировать с места происшествия в большой машине скорой помощи.

"Около 21:15 нам начали поступать звонки о том, что там стреляли. Ближайшие сотрудники бросились к храму и услышали выстрел при входе в здание!" — сказал журналистам представитель полиции Гамбурга.

Также издание сообщается, что седьмого погибшего нашли не верхнем этаже здания. Возможно, это и есть сам преступник, однако уверенности в этом у правоохранителей пока нет. При этом, признаков того, что злоумышленник скрылся также нет.

Сообщается, что сами полицейские ни разу не открывали огонь. На данный момент ситуация спокойная. Специалисты также проверили здание на наличие мин. Достоверной информации о мотивах преступлениях, у следствия пока нет.

Мэр Гамбурга Петер Ченчер заявил, что произошедшее его шокировало.

"Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Экстренные службы работают изо всех сил, чтобы выследить преступника (преступников) и выяснить предысторию", — отметил он.

Напомним, что в РФ экс-чиновник мэрии устроил стрельбу и потребовал повесить нескольких коллег. 44-летний мужчина, являющийся членом партии "Единая Россия", записал видеообращение к журналистам и пообещал рассказать, кто из местных чиновников обворовывал городской бюджет в течение 5 лет.

Также сообщалось, что в США мужчина устроил пожар на атомной подлодке. 25-летний рабочий верфи Кейси Джеймс Фьюри поджег тряпки на борту атомной подводной лодки, за что суд приговорил его к 17 годам федеральной тюрьмы. Пожар превратил судно в раскаленную печь, пострадали 7 человек. Ущерб оценили в $700 млн.