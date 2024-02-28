Украли планы по безопасности летних Олимпийских игр: в поезде ограбили сотрудника парижской мэрии

В мэрии уже сообщили, что в сумке, украденной в поезде в Париже, не было конфиденциальной информации. Но там сообщалось, что где будут размещаться сотрудники полиции.

Хотя мелкие кражи в общественном транспорте Парижа нередки, кажется невероятным, что похищение сумки может поставить под угрозу проведение летних Олимпийских игр. В поезде ограбили сотрудника парижской мэрии, украв планы обеспечения безопасности для Олимпийских игр в Париже, до которых осталось всего несколько месяцев. Об этом пишет Time.

Телеканал BFMTV сообщил, что 56-летний инженер, работающий в мэрии Парижа, сообщил полиции, что его сумка была украдена после того, как он только что сел на поезд, отправляющийся в Крей со станции Гар-дю-Нор в Париже, около 18.30 по местному времени вечером в понедельник.

В своем отчете в полицию инженер, как сообщается, объяснил, что положил свою сумку в отсек над сиденьем. Но когда он собирался пересесть на поезд из-за задержки, он заметил, что его сумка пропала. В сумке находился профессиональный компьютер инженера и два USB-накопителя, которые содержат "конфиденциальные" данные, а именно планы мэрии Парижа по обеспечению безопасности Олимпийских игр, которые включают размещение около 2000 сотрудников муниципальной полиции.

В прокуратуре Парижа подтвердили кражу, но заявили, что ничего тайного на накопителях не было, а лишь "заметки, связанные с дорожным движением во время Олимпийских игр".

В официальном заявлении, опубликованном в среду, мэрия Парижа подтвердила, что внутренняя информация об украденной технологии была связана с "ИТ-миссией департамента дорог и путешествий", и заявила, что ограбленный сотрудник "не располагал какой-либо информацией", касающейся организации и развертывания правоохранительных органов.

Региональная транспортная полиция сейчас расследует преступление, используя записи с камер видеонаблюдения, а по запросу мэра Генеральная инспекция Парижа расследует нарушение процедур внутренней безопасности.

В январе Международный олимпийский комитет выразил уверенность в том, что французские власти обеспечат безопасность Олимпийских игр 2024 года, которые начнутся 26 июля, с помощью "обширного плана безопасности".

Опасаясь нападений в людных местах во время предстоящих летних игр, особенно после того, как в Париже произошла череда террористических инцидентов, в результате которых в 2015 году погибло не менее 130 человек по всему городу, а также жестокие беспорядки, вызванные социальными и экономическими проблемами в течение последних нескольких лет, протоколы безопасности были усилены, включая противоречивые планы по усилению контрольно-пропускных пунктов и размещению десятков тысяч сотрудников службы безопасности, как государственных, так и частных.

При подготовке организаторы, включая правительство Франции, МОК и компании-партнеры, выделили на безопасность 320 миллионов евро. В первый день планируется задействовать около 45 000 сотрудников службы безопасности. Ожидается, что в столице соберутся до 600 000 зрителей, чтобы наблюдать за лодками, перевозящими спортсменов по реке Сена на первую церемонию открытия Олимпийских игр, которая пройдет возле спортивного стадиона. После этого 35 000 сотрудников службы безопасности будут развернуты по всему Парижу в течение следующих дней турнира, который продлится до 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Россияне и белорусы должны будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, им разрешено принимать участие лишь в индивидуальных соревнованиях, а команды их этих стран к участию в Олимпийских играх не допускаются.

В МОК заявили, что на соревнованиях будет запрещена любая национальная символика Российской Федерации и Беларуси, в том числе гимны, флаги и прочее. Отмечается, что россияне и белорусы будут выступать как "индивидуальные нейтральные атлеты". Чтобы принять участие, им придется также пройти квалификацию и соблюдать условия нейтралитета.