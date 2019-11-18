В больнице при Стэнфордском университете обслуживающий персонал заменили роботы

В одном из кампусов Стэнфордского университета открылась больница, в которой роботы уже заменили обслуживающий персонал. Об этом сообщает Engadget.

Новая больница Стэнфордского центра здравоохранения внедряет самые последние технологии для повышения качества предоставляемых услуг. Так, например, пациенты могут управлять освещением, температурой и другими удобствами с помощью планшета у кровати. Специальное приложение MyHealth поможет связаться с врачом и сориентироваться в здании больницы.

Но главной изюминкой больницы являются роботы, которые выполняют мелкую работу, чтобы люди могли сосредоточиться на более важных задачах. Роботы работают в аптеках, сортируя таблетки, а другие доставляют медикаменты на станции раздачи. Еще 23 робота помогают с доставкой белья и вывозом мусора.

Система датчиков в больнице помогает врачам и медсестрам контролировать состояние сразу нескольких пациентов. Для еще большего ускорения процессов, МРТ и другое оборудование в будущем будет интегрироваться друг с другом.

В Стэнфордском центре говорят, что больница была спроектирована таким образом, чтобы ее можно было усовершенствовать и дальше. Например, при необходимости инфраструктура может перейти на беспроводную связь 5G, а система искусственного интеллекта – отслеживать состояние пациентов.

Пока основная проблема заключается в стоимость технологий. Так, создание объекта обошлось бюджету университета в 2,1 млрд долларов. Но ИТ-директор Стэнфордского центра здравоохранения Эрик Яблонка подчеркивает, что это не "технологии ради технологий", таким образом повышается производительность сотрудников больницы.

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