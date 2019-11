Умерла от ран, полученных в бою: в Армении нашли захоронение амазонки Железного века

Интересное захоронение нашли армянские археологи на высокогорье в провинции Лори. В глубокой могиле со всеми почестями была похоронена женщина-воин в возрасте около 20 лет. Об этом пишет Forbes.

О находке рассказала археолог Анаит Худавердян из Национальной академии наук Республики Армения. Женщина жила, когда на территории современной Армении существовало царство Урарту в VIII-VI веках до н.э. На царство часто нападали скифы и противостояли им как мужчины, так и женщины. У амазонки была сильно развита верхняя часть тела, а в колене застрял железный наконечник стрелы. Впрочем, ранение воительница получила задолго до смерти. Ученые считают, что она много ездила верхом и часто стреляла из лука.

Фото: Anahit Khudaverdyan / National academy of sciences of the republic of Armenia

Скончалась амазонка от нескольких ранений – оба бедра были порезаны, а левая нога почти полностью отрублена. Воительницу похоронили со всеми почестями: в ее могиле ученые нашли золотые украшения и глиняные горшки с подношениями.

Армянские археологи считают, что именно такие женщины послужили основой для древнегреческих мифов об амазонках.

Как ранее писал Фокус: