Facebook купил разработчика популярной игры в формате виртуальной реальности

Компания Facebook объявила о покупке студии Beat Games – разработчика игры Beat Saber ("Ритм-сабля") для шлемов виртуальной реальности. Студия присоединится к Oculus Studio (игровое подразделение Facebook) в качестве независимого подразделения, размещенного в Праге. Компания продолжит поддерживать игру Beat Saber на всех платформах.

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Новый владелец считает, что его ресурсы дадут возможность разработчикам Beat Saber добиться большего. В частности, в игре появятся новые уровни с обзором на 360 градусов, а также режимы и функции. В игре появится больше музыки - этому будет способствовать то, что Facebook имеет лицензионные соглашения с рядом крупных музыкальных издателей.

Игра Beat Saber вышла в мае 2018 года. Она входит в число лучших VR-игр, по оценкам различных отраслевых изданий. После запуска было продано не менее 1 млн ее копий.

Facebook купил Oculus Studio в 2014 году за 2 млрд долларов.

Как ранее сообщал Фокус: