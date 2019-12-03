Белорусы помогут Минцифре писать проекты законов по IT и криптовалютам

В Украине хотят перенять опыт соседей по созданию с нуля подобных проектов

Белорусская компания Currency.com поможет Министерству цифровой трансформации писать законопроекты по IT и криптовалютам.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве поясняют, что у белорусов есть успешный опыт создания с нуля проектов закона для регулирования сферы IT.

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"В сфере развития внутреннего IT-рынка Беларусь демонстрирует большие успехи. Чем больше мы изучаем опыт этой страны, тем глубже понимаем, какой они выполнили большой объем работ и какие успехи это принесло", – заявил замглавы Минцифры Александр Борняков.

В пример приводится созданная в Беларуси модель Парка высоких технологий.

Это специальная налогово-правовая экосистема, которая помогает формировать в Беларуси благоприятные условия для разработки ПО и прочих технологий, которые повышают конкурентоспособность экономики страны.

В этом году от Парка ожадется $2 млрд выручки, а в Украине эти цифры могут быть в несколько раз выше, уверяют белорусы.

"Мы рады помочь украинским коллегам в развитии IT-законодательства и верим, что развитие новых технологий будет фундаментом для укрепления отношений между странами нашего региона", – говорят также в Currency.com.

Currency.com – первая в СНГ регулируемая биржа криптовалют и токенизированных активов. Доступно инвестирование, приобретение и торговля криптовалютами Bitcoin, Ethereum и Litecoin.

На бирже можно воспользоваться кредитным плечом 10х-100х для традиционныз рынков и 2х-20х для криптовалют.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце ноября в Верховную Раду подали проект закона об обложении налогом операций с криптовалютами.