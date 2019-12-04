Микросхемы для мозга. Ученые создали искусственные нейроны

Команда исследователей смогла воссоздать работу клеток мозга в кремниевых чипах

Ученые создали искусственные нейроны, которые позволят лечить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает ВВС.

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По словам разработчиков, крошечные "мозговые чипы" ведут себя в точности, как настоящие нейроны. Команда из британского Университета Бата смогла придумать способ воспроизведения работы нейронов в форме схемы.

Профессор Ален Ногарет из отдела физики Бата сказал, что суть новшества заключается в том, что исследователям удалось перенести электрические свойства клеток мозга на синтетические схемы, сделанные из кремния.

"До сих пор нейроны были похожи на черные ящики, но нам удалось их открыть и заглянуть внутрь. Наша работа меняет парадигму, так как она предлагает надежный метод для точного воспроизведения электрических свойств настоящих нейронов", – заявил профессор.

Создание искусственных нейронов, которые реагируют на электрические сигналы от нервной системы, является давней целью в медицине. Ученые искали нужные параметры, которые заставили бы схемы вести себя также как нейроны.

"Нам удалось извлечь эти параметры у биологических нейронов и включить их в созданные нами синтетические схемы", – заявил Ногарет.

Исследователи изобрели два типа нейронов, в том числе клетки гиппокампа – область мозга, которая играет важную роль в памяти. Также были созданы клетки мозга, контролирующие дыхание.

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