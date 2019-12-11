Как у Тони Старка. В США запускают серийное производство экзоскелетов

Компания Sarcos выпускает в серийное производство роботизированный экзоскелет Guardian XO, который увеличивает силу человека в 20 раз. Об этом сообщает Spectrum.

По словам разработчиков, человек в экзоскелете Guardian XO, при поднятии 90 килограмм, будет ощущать нагрузку в 4,5 килограмма. Система экзоскелета работает на электричестве, а время ее работы составляет 2 часа, но аккумуляторные батареи, с возможностью горячей замены, увеличивают время работы до полного дня.

В компании утверждают, что на включение и снятие экзоскелета уходит несколько секунд, а новые пользователи смогут освоить механизм за считанные минуты.

Стоимость аренды одного Guardian XO составит 100 тыс. долларов в год, и в январе Sarcos собирается отправить первую партию альфа-устройств клиентам, среди которых вооруженные силы США и представители тяжелой промышленности.

Фактически Guardian XO – это человекоподобный робот, который использует человека в качестве системы командования и управления.

Кроме этого, безопасность является главным приоритетом экзоскелета. Например, для движения руками, пользователям придется удерживать рычаги. Если их отпустить, то роботизированные руки зафиксируются на месте, что дает дополнительное преимущество, позволяя экзоскелету держать предметы, когда человеку нужно отвлечься. Все суставы ограничены по скорости, так что устроить драку в экзоскелетах вряд ли получится. Они также не смогут превышать диапазон движений человеческих суставов, что исключает повреждения конечностей.

Если система, по какой-либо причине, потеряет мощность, экзоскелет будет останавливаться плавно. При нагрузке в 72 кг и ходьбе со скоростью 4,8 км/ч Guardian XO потребляет около 500 Вт.

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