NASA сделало карту водяного льда на Марсе, выбирая место посадки для миссии

Ученые из NASA составили карту водного льда на Марсе, который находится всего в 2,5 см под поверхностью. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

По словам исследователей, водяной лед будет ключевым фактором для потенциального места посадки человека на Марс. Исходя из того, что на борту космического корабля не слишком много места, любые человеческие миссии будут вынуждены обращаться к ресурсам, которые уже есть на Красной планете. Включая питьевую воду и материалы для производства ракетного топлива.

NASA называет такую концепцию "использованием ресурсов на месте". Спутники, вращающиеся вокруг Марса, помогают определить лучшие места на планете для посадки первой миссии.

В новом исследовании авторы использовали данные от орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и орбитального спутника Mars Odyssey. Так, ученые смогли определить местоположение водяного льда на Марсе, который может быть в пределах досягаемости для астронавтов.

"Вам не понадобится экскаватор, чтобы выкопать этот лед. Для этого, можно использовать лопату. Мы продолжаем собирать данные о залежах льда на Марсе, выбирая лучшие места для посадки космонавтов", – заявил ведущий автор исследования из Лаборатории реактивного движения NASA Сильвен Пикео.

Вода в жидком состоянии не может сохраняться в воздухе Марса, она испаряется из твердого состояния в газ под воздействием атмосферы.

Но марсианский водяной лед скрывается под поверхностью в средних широтах по всей планете.

Ученые планируют провести комплексную кампанию, что изучить залежи льда в разные сезоны на планете, наблюдая за тем, как обилие ресурса меняется со временем.

"Чем больше мы ищем близкий к поверхности лед, тем больше мы его находим. Наблюдение за Марсом с помощью нескольких космических аппаратов в течение многих лет продолжает открывать для нас все новые и новые залежи", – рассказал ученый из проекта MRO Лесли Тамппари.

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