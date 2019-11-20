Ученый утверждает, что нашел на снимках с Марса насекомых

Уильям Ромозер говорит, что на Красной планете все же есть жизнь

Профессор Университета штата Огайо, энтомолог Уильям Ромозер утверждает, что рассмотрел на фотографиях с Марса насекомое. Об этом сообщает Cnet.

Так, исследование Ромозера было представлено на конференции Энтомологического общества Америки в Сент-Луисе. Позже пресс-релиз по исследованию был опубликован Университетом штата Огайо.

В качестве доказательств своей теории, Ромозер предоставил снимки, которые якобы доказывают, что жизнь на Марсе все же существует. По словам энтомолога, он обнаружил "подобные насекомым" и "похожие на рептилий" формы жизни и говорит, что Марс "обладает удивительным изобилием высших форм жизни".

Ромозер утверждает, что на снимки марсоходов NASA попали окаменелые и существующие формы жизни, в том числе похожее на рептилию существо, охотящееся на насекомоподобное создание.

Стоит подчеркнуть, что изображения слишком размыты и "насекомые" вполне могут оказаться марсианскими камнями.

Новое открытие Ромозера не является первым. Профессор уже выпустил два доклада, в которых утверждает, что обнаружил "неопознанные явления в небе Марса". Тогда Ромозер предположил, что на Красной планете присутствуют разумные формы жизни.

На протяжении многих лет марсоходы NASA исследуют Красную планету и пока не нашли никаких доказательств присутствия жизни на планете.

Как ранее сообщал Фокус:

Марс предложили сделать пригодным для жизни людей с помощью купола из аэрогеля. Под аэрогелевым куполом можно поддерживать воду в жидком состоянии и выращивать растения.

Ученые предполагают, что жизнь на Марсе могла существовать в течение 700 млн лет. На Марсе могли быть благоприятные условия в период с 4,2 млрд до 3,5 млрд лет назад.