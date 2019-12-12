YouTube будет банить "скрытые или подразумеваемые" угрозы насилия

Крупнейший видеохостинг в мире YouTube снова изменил свою политику по поводу видеоконтента, оскорбляющего по признаку расы, гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Об этом сообщает AFP.

Так, компания решила расширить запрет на видео со "скрытыми" угрозами.

"Мы больше не будем допускать контент, который злонамеренно оскорбляет кого-либо на основании расы, гендерной принадлежности или сексуальной ориентации. Запрет коснется всех, включая частных лиц и государственных чиновников", – заявил глава отдела безопасности Мэтт Халприн.

Ранее видеохостинг запретил явные угрозы, но теперь "скрытые или подразумеваемые" угрозы также будут под запретом, сообщил Халприн.

"Это включает в себя контент, имитирующий насилие по отношению к другому человеку, или слова, предполагающие физическое насилие", – подытожил руководитель отдела.

Новые изменения частично связаны со скандалом, который разгорелся из-за видеозаписей консервативного канадско-американского комментатора Стивена Краудера. Он в своем YouTube-блоге регулярно оскорблял журналиста-гея телеканала Vox Карлоса Маза из-за его сексуальной ориентации и кубинских корней.

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