"Алкоголичка" и "Bad guy": что смотрели на YouTube в Украине в 2019 году

Сведения предоставила компания Google

К концу года выяснилось, что именно смотрели украинцы на YouTube в 2019 году. Оказалось, что в список вошли разнообразные треки. Но первенство держит российский шоумен Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков. В список YouTube Rewind 2019 вошли сразу два его трека. Топ-10 музыкальных видео 2019 году в Украине

Артур Пирожков - Зацепило

Артур Пирожков - Алкоголичка

Время и Стекло - Дим

Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс

NK | Настя Каменских – Попа как у Ким

RASA - Пчеловод

GAYAZOV $ BROTHER $ - До встречи на танцполе

Billie Eilish - bad guy

Jerry Heil - # ОХРАНА_ОТМЕНА

Тима Белорусских - Витаминка

Самым популярным видео в 2019 году на YouTube стала пародия на хит "Плакала" от популярного канала "Чоткий Паца". В этом году украинские пользователи пересматривали на Youtube комедийный контент и мультфильмы для детей. А также предпочитали телесериалы и шоу. Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году.

KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)

Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)

Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019

Жигуль - ПАРОДІЯ | Дима Билан - Молния

Маша и Медведь - Ура! Скоро каникулы!

Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун

ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия | Премьера сериала 2019

Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear

Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

Как ранее писал Фокус:

Клип на песню поп-квартета Blackpink быстрее всех набрал 100 миллионов просмотров. Южнокорейская поп-группа Blackpink неделю назад обнародовала на видеохостинге YouTube клип на музыкальную композицию Kill This Love, который побил несколько рекордов.