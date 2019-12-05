"Алкоголичка" и "Bad guy": что смотрели на YouTube в Украине в 2019 году
2019-12-05 17:32:27
Сведения предоставила компания Google
К концу года выяснилось, что именно смотрели украинцы на YouTube в 2019 году. Оказалось, что в список вошли разнообразные треки. Но первенство держит российский шоумен Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков. В список YouTube Rewind 2019 вошли сразу два его трека. Топ-10 музыкальных видео 2019 году в Украине
Артур Пирожков - Зацепило
Артур Пирожков - Алкоголичка
Время и Стекло - Дим
Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс
NK | Настя Каменских – Попа как у Ким
RASA - Пчеловод
GAYAZOV $ BROTHER $ - До встречи на танцполе
Billie Eilish - bad guy
Jerry Heil - # ОХРАНА_ОТМЕНА
Тима Белорусских - Витаминка
Самым популярным видео в 2019 году на YouTube стала пародия на хит "Плакала" от популярного канала "Чоткий Паца". В этом году украинские пользователи пересматривали на Youtube комедийный контент и мультфильмы для детей. А также предпочитали телесериалы и шоу. Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году.
KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019
Жигуль - ПАРОДІЯ | Дима Билан - Молния
Маша и Медведь - Ура! Скоро каникулы!
Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия | Премьера сериала 2019
Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear
Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019
Как ранее писал Фокус:
- Клип на песню поп-квартета Blackpink быстрее всех набрал 100 миллионов просмотров. Южнокорейская поп-группа Blackpink неделю назад обнародовала на видеохостинге YouTube клип на музыкальную композицию Kill This Love, который побил несколько рекордов.
- Клип культовой американской группы Guns N’Roses на песню Sweet Child O’ Mine установил своеобразный рекорд, набрав миллиард просмотров на YouTube. И стал первым среди вышедших в 80-е годы с таким количеством просмотров.