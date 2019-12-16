SpaceX Илона Маска доставит на МКС каннабис

Компания SpaceX, с помощью транспортного корабля Dragon 1, доставит на Международную космическую станцию каннабис. Об этом сообщает Digital Trends.

Необычный груз станет частью эксперимента сельскохозяйственной компании Front Range Biosciences. На борт МКС будет доставлена одна из разновидностей каннабиса, которая обладает минимальными психоактивными эффектами. Она может быть использована в качестве еды, строительного материала и даже биотоплива.

Компания Front Range Biosciences занимается разведением и производством новых сортов конопли и кофе, и хочет провести эксперимент с этими растениями в условиях микрогравитации.

Известно, что растения странно реагируют на низкие уровни гравитации, обнаруженные в космосе. Исследователи до сих пор не могут разобраться, как выращивать зерновые культуры в условиях микрогравитации, что крайне важно для долгосрочных космических миссий.

"Это один из первых случаев, когда исследуется влияние микрогравитации и космического полета на культуры конопли и кофейные клетки. Существует наука, подтверждающая теорию, что растения в космосе подвергаются мутациям. У нас будет возможность увидеть, сохранятся ли эти мутации, после возвращения растений на Землю, и будет ли у них коммерческое применение", – заявил глава Front Range Biosciences Джонатан Во.

Для доставки на МКС подготовят 480 культур. На космической станции они проведут 30 дней в условиях микрогравитации. Затем клетки будут отправлены обратно на Землю, чтобы ученые смогли проверить, как на растения повлияли разные уровни гравитации и космическое излучение.

Груз с растениями будет отправлен на МКС в марте 2020 года.

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