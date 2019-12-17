В стареющей Японии экзоскелеты помогают пенсионерам работать дольше

В Японии нашли новое применение экзоскелетам, которые теперь помогают пожилым людям выходить на пенсию позже. Об этом сообщает NewScientist.

На данный момент в стране проживает наибольшее количество пожилых людей в мире, согласно статистике, 26% населения Японии старше 65 лет. Из-за этого, Япония сталкивается с острой нехваткой работоспособного населения, чтобы изменить ситуацию компании начали создавать экзоскелеты для пенсионеров, которые с их помощью могут продолжать работать.

Одной из таких компаний является Innophys, которая создала несколько видов экзоскелетов, похожих на рюкзак. Они приводятся в действие ручным насосом, который наполняет воздухом "мускулы" экзоскелета и приводит их в движение.

С одним таким рюкзаком человек может поднимать до 24 кг. Изобретение стоит около 1300 долларов.

"Один из наших клиентов – это семейная компания, которая занимается производством маринованной редьки и ежедневно работает с большими грузами. Отцу уже за 70 лет, и он должен был уйти на пенсию, но все еще работает благодаря нашему костюму", – заявил представитель компании Innophys Дайго Орихара.

Экзоскелеты могут стать выходом для таких стран, как Япония, которые ощущают острую нехватку работоспособного населения, считают в компании.

В настоящее время возраст выхода на пенсию в Японии составляет 60 лет, но из-за сложившейся ситуации, правительство рассматривает возможность увеличить пенсионный возраст до 70 лет.

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