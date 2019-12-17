Ученые нашли действенный способ спасения дельфинов и черепах от смерти в сетях

Ученые нашли способ существенно сократить количество дельфинов и черепах, попадающих в рыболовные сети. Об этом сообщает Forbes.

В рыбной промышленности есть термин "непреднамеренный улов", который обозначает морские биологические виды, пойманные в рыболовные сети случайно. Дельфины, черепахи, акулы и морские птицы являются одними из наиболее распространенных видов, сталкивающихся со смертью в сетях. Наибольший "непреднамеренный улов" у жаберных сетей.

Но новое исследование Университета Эксетера и перуанской природоохранной организации ProDelphinus показало, что ситуация поправима. Так, обычные светодиоды на жаберных сетях могут существенно уменьшить случайный улов дельфинов и черепах.

Исследование в Перу показало, что вылов дельфинов может быть уменьшен более чем на 70%, черепах – на 66% и птиц – на 85%. Ученые на протяжении 3 лет регистрировали улов перуанских рыбаков и утверждают, что освещенные сети не влияют на размер улова рыбы, но значительно уменьшает случайный улов.

Жаберные сети представляют из себя вертикальные сетки, выбрасываемые с лодок. Их закрепляют на морском дне или удерживают на определенной глубине. Такие сетки позволяют рыбе просунуть голову и цепляются за жабры.

В ходе эксперимента светодиоды располагались на расстоянии 10 метров вдоль сетей. Результаты испытаний были впечатляющими, по словам ученых, был найден простой и бюджетный способ обезопасить других морских животных от верной смерти в сетях.

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